Рыбакина и девятая ракетка мира определили полуфиналистку крупного турнира в США

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 07:59
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале она обыграла девятую ракетку мира из Греции Марию Саккари - 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа и 49 минут. В ходе игры казахстанка сделала 10 эйсов и допустила 5 двойных ошибок, в то время как гречанка выполнила 4 подачи навылет при 8 двойных ошибках.

За выход в финал Рыбакина сыграет против белоруски Виктории Азаренко (№32), которая в другом четвертьфинале остановила казахстанку Юлию Путинцеву (№68).

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