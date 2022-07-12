"Рискнули и поехали в Казахстан". Раскрыты подробности карьеры Рыбакиной в России

Многократная чемпионка СССР по теннису и комментатор Анна Дмитриева отреагировала на слова Елены Рыбакиной о том, что она не считает себя продуктом российской школы тенниса, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее 23-летняя казахстанка высказалась о своей карьере, а затем показала свой паспорт, а Дмитриева раскрыла подробности становления Рыбакиной.

"Рыбакина не считает себя продуктом российской школы? Елена выросла в России, но игроком она стала в Казахстане, - приводит слова Дмитриевой "Чемпионат". - Я очень признательна всем, кто ей сразу там все организовал. Им очень повезло, что они получили такую спортсменку, хоть и, наверное, не были уверены на 100 процентов, что она такая способная. Но добросовестно создали команду, все организовали, и благодаря этому Лена получила возможность регулярно тренироваться, играть и соревноваться.

Лену перевели в "Спартак" из какой-то другой секции, но там ею не особо занимались, потому что у каждого были свои дела. Помню, как она приехала играть турнир в преддверии "Ролан Гаррос", и все другие девочки тогда были с персональными тренерами, а Лена была одна - у нее не было тренера. Да, было такое, что, если какой-то тренер был свободен, он подходил к ней, когда играла, но не более того. Было ясно, что для прогресса ей нужно было найти нормального, надежного тренера и команду, которая бы ее обеспечивала подготовкой. Родители рискнули и приняли решение поехать в Казахстан, и мы видим результат".

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