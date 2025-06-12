Разгромом за 22 минуты обернулся матч Рыбакиной в Лондоне

Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева проиграли матч в парном разряде на турнире WTA 500 Queen's Club в Лондоне, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале они уступили американке Эйже Мухаммад и нидерландке Деми Схюрс - 1:6, 5:7. Причем первый сет они проиграли за 22 минуты, а второй - за 44.

Казахстанский дуэт отметился одним эйсом и двумя двойными ошибками, тогда как соперницы сделали четыре подачи навылет и допустили три двойные ошибки.

Отметим, что в одиночном разряде Рыбакина прошла в третий круг, обыграв британскую теннисистку Хитер Уотсон - 6:4, 6:2. Таким образом, Елена взяла реванш за Путинцеву, которая в первом круге неожиданно проиграла Уотсон.

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