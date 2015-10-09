Путинцева выступит против Рыбакиной? Подробности

9 июня в Лондоне (Великобритания) начнется турнир WTA 500 - HSBC Championships. В основной сетке соревнований в одиночном разряде выступят две лучшие теннисистки из Казахстана - Елена Рыбакина (№11) и Юлия Путинцева (№27 в Live - официально рейтинг обновится в понедельник), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина посеяна под четвертым номером, и она сразу, минуя стадию первого круга, оказалась в 1/8 финала. Ее соперница определится в противостоянии Путинцевой и кого-то из счастливчиков квалификации.

Отметим, что 25-летняя Рыбакина и 30-летняя Путинцева встречались друг с другом трижды - в личном противостоянии со счетом 2:1 ведет Юлия.

Добавим, что на Ролан Гаррос-2025 Путинцева добралась до третьего круга, а Рыбакина - до четвертого раунда. Соревнования в Лондоне станут для них первыми на травяном покрытии в этом сезоне.

Первая ракетка Казахстана в финале Ролан Гаррос. Прямая трансляция решающего матча