Первая ракетка Казахстана в финале Ролан Гаррос. Прямая трансляция решающего матча

Сегодня, 8 июня, в Париже пройдет заключительный игровой день Ролан Гаррос-2025. В финале женского парного турнира сыграет казахстанка Анна Данилина (№17 - в паре), передает корреспондент Vesti.kz.

В решающей встрече Данилина и сербка Александра Крунич (№79 - в паре) будут противостоять итальянкам Жасмин Паолини (№4 - в одиночке, №6 - в паре) и Саре Эррани (№6 - в паре).

Игра начнется в 14:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть здесь.

Last day of tennis tomorrow, two finals, who will triumph? 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/E3VkfSqd1g