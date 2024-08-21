Путинцева показала сексуальное фото в компании Соболенко

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева опубликовала фото с отдыха с белоруской Ариной Соболенко, передают Vesti.kz.

Снимки сделаны с яхты, на которой теннисистки позируют в купальниках.





Напомним, что они выступали на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США).

Соболенко стала победительницей "тысячника", обыграв в финале американку Джессику Пегулу (6:3, 7:5).

Путинцева дошла до 1/8 финала в одиночном разряде, проиграв испанке Пауле Бадосе (4:6, 4:6). При этом Юлия была близка к тому, чтобы выиграть турнир в Цинциннати в парном разряде, но потерпела неудачу в финале.

И Соболенко, и Путинцева планируют выступить на предстоящем US Open, который пройдет с 26 августа по 8 сентября в США.