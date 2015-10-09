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WTA
Вчера 10:16
 

Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на Уимблдоне-2026

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Прямая трансляция второго матча Рыбакиной на Уимблдоне-2026 Елена Рыбакина. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Сегодня, 2 июля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) проведет вторую игру на Уимблдоне-2026, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 2 июля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) проведет вторую игру на Уимблдоне-2026, сообщают Vesti.kz.

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Соперницей казахстанки во втором круге будет американка Кэти Макнелли (№50 WTA). Прямая трансляция запланирована на 21:00 по времени Казахстана и будет доступна ближе к матчу по этой ссылке.

Напомним, в первом круге Рыбакина нанесла поражение француженке Луи Буассон (№154 WTA). Макнелли на старте турнира одолела румынку Елену-Габриэлу Русе (№71 WTA) - 7:5, 6:3.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Призовой фонд нынешнего розыгрыша стал рекордным в истории турнира и составляет 64,2 миллиона фунтов стерлингов (около 41,2 миллиарда тенге). Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 3,6 миллиона фунтов (примерно 2,3 миллиарда тенге).

Действующей чемпионкой является польская теннисистка Ига Швёнтек (№3 WTA).

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Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2026   •   Англия, Уимблдон   •   1/32 финала, женщины
Вчера 22:30   •   закончен
США
Кэти Макналли
0:2
Казахстан
Елена Рыбакина
Кто победит в основное время?
Макналли

7%

Ничья

4%

Рыбакина

89%

Проголосовало 250 человек

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