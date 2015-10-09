Казахстанская дуэль на Уимблдоне: трансляция матча Данилиной против Путинцевой

Сегодня, 2 июля, на Уимблдоне-2026 состоится матч первого круга женского парного разряда, в котором друг против друга сыграют казахстанки Анна Данилина и Юлия Путинцева, сообщают Vesti.kz.

Данилина сыграет в дуэте с сербской теннисисткой Александрой Крунич, а Путинцева выступит вместе с представительницей Канады Лейлой Фернандес.

Начало матча запанировано на 15:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя.

Добавим, что Путинцева не сумела преодолеть первый круг одиночного разряда, проиграв немке Татьяне Марии из Германии - 6:4, 6:4.

Кроме того, сегодня, 2 июля свой второй матч на Уимблдоне проведет Елена Рыбакина. Во втором круге женского одиночного разряда казахстанка сыграет против американки Кэти Макнелли (№50 WTA). О прямой трансляции можно почитать здесь.

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