Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/8 финала Уимблдона

Сегодня, 8 июля, действующая чемпионка Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина сыграет в матче третьего круга против Кэти Бултер (89-е место) из Великобритании, передают Vesti.kz.
Прямая трансляция запланирована на 21:45 по времени Астаны.
Матч можно будет посмотреть по этой ссылке.
Напомним, что матч Елены Рыбакиной во втором круге Уимблдона обернулся драмой со слезами.
Вторая ракетка Казахстана вылетела с "Уимблдона"
Кроме того, сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в 1/8 финала мужского одиночного разряда Уимблдона. Он впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира "Большого шлема".
Свой следующий матч Бублик проведет 9 июля против седьмой ракетки мира из России Андрея Рублева.
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