Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/8 финала Уимблдона

Сегодня, 8 июля, действующая чемпионка Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина сыграет в матче третьего круга против Кэти Бултер (89-е место) из Великобритании, передают Vesti.kz.

Прямая трансляция запланирована на 21:45 по времени Астаны.

Матч можно будет посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что матч Елены Рыбакиной во втором круге Уимблдона обернулся драмой со слезами.

Вторая ракетка Казахстана вылетела с "Уимблдона"

Кроме того, сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в 1/8 финала мужского одиночного разряда Уимблдона. Он впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира "Большого шлема".

Свой следующий матч Бублик проведет 9 июля против седьмой ракетки мира из России Андрея Рублева.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ