Вторая ракетка Казахстана вылетела с "Уимблдона"

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление в парном разряде "Уимблдона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 7 июля, она сыграла в матче первого круга в дуэте с Линдой Фрухвиртовой. Их соперницами стала норвежско-российская пара Ульрикке Эйкери - Александра Панова. Путинцева и Фрухвиртов проиграли со счетом 2:6, 6:2, 5:7.

Напомним, ранее казахстанка проиграла в первом круге женского одиночного разряда "Уимблдона". Продолжают же борьбу на турнире первые ракетки Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик.

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