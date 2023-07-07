Елена Рыбакина рассказала о своих эмоциях на "Уимблдоне"

Третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина после победы над француженкой Ализе Корне в матче второго круга "Уимблдона" рассказала о том, почему редко проявляет эмоции на корте. Она отметила, что старается сосредоточиться на себе.

"Я спокойный человек, почти всегда такой была. У меня было не так много матчей, в которых вы можете увидеть мои эмоции. Я стараюсь сосредоточиться на себе. Иногда это хорошо, иногда, возможно, нет. Нужно постоянно следить за тем, что происходит вокруг. Я бы сказала, что это просто мой характер. Когда Ализе упала, я не знала, что делать. Это был шок. В тот момент внутри было много эмоций, и я просто старалась сохранять спокойствие", - цитирует теннисистку сайт ФТК.

Напомним, завтра, 8 июля, Рыбакина сыграет в третьем круге "Уимблдона". Ее соперницей станет сильнейшая теннисистка Великобритании Кэти Бултер.

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