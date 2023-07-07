Александр Бублик сыграет за выход в четвертьфинал "Уимблдона"

Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик вышел в 1/8 финала мужского одиночного разряда "Уимблдона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 7 июля, он провел на Открытом чемпионате Великобритании матч третьего круга, в котором встречался с представителем Германии Максимилианом Мартерером.

Бублик занимает 26 место в рейтинге АТР, тогда как его соперник - 170-е. Казахстанец выиграл на классе в три сета - 6:4, 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась час и 52 минуты. Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира "Большого шлема". Он десять раз подал навылет и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Соперник казахстанца по матчу за выход в четвертьфинал определится позже в противостоянии между седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублевым и бельгийцем Давидом Гоффеном из второй сотни мирового рейтинга.

Напомним, что в женском одиночном разряде от Казахстана продолжает борьбу третья ракетка мира Елена Рыбакина. Завтра, 8 июля, она сыграет в 1/16 финала с британкой Кэти Бултер.

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