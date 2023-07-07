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Рыбакина высказалась о преимуществе соперницы перед матчем "Уимблдона"

Рыбакина высказалась о преимуществе соперницы перед матчем "Уимблдона"
©WTA

Третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина не переживает по поводу того, что в третьем круге "Уимблдона" ей предстоит сыграть с сильнейшей теннисисткой Великобритании Кэти Бултер, передают Vesti.kz. Она готова к тому, что трибуны в Лондоне будут не на ее стороне. 

"Я рада победить в двух сетах и выйти в следующий круг. Конечно, я понимаю, что на этот раз толпа будет не на моей стороне. Но, надеюсь, это будет хороший матч и публике это понравится", - цитирует Рыбакину The Guardian.

Напомним, во втором круге Рыбакина, действующая чемпионка "Уимблдона" выбила из борьбы француженку Ализе Корне - 6:2, 7:6. Ее матч против Бултер состоится завтра, 8 июля. 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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