Драмой со слезами обернулся матч Елены Рыбакиной во втором круге "Уимблдона"

Третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина пробилась в третий круг "Уимблдона". Во втором матче турнира 24-летняя теннисистка обошлась без потерянных сетов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей лучшей теннисистки страны была 33-летняя француженка, бывшая 11-я ракетка мира, Ализе Корне (№74). Матч завершился победой Рыбакиной со счетом 6:2, 7:6(2).

Игра продолжалась один час и 47 минут. На счету Рыбакиной четыре эйса и столько же двойных ошибок. Кроме того, Рыбакина отметилась 35 активно выигранными мячами при 40 невынужденных ошибках. Счет личных встреч между спортсменками стал 3:0 - у Ализе по-прежнему ни одного выигранного сета.

В концовке второй партии, при счете 5:5, теннисистки отыграли очень длинный гейм на подаче Рыбакиной. Он продолжался порядка 15 минут. В одном из розыгрышей Корне поско6льзнулась и упала на поверхность корта. Француженку со слезами на глазах подняли на ноги, после чего ей была оказана медицинская помощь. В итоге она сумела доиграть встречу.

В матче третьего круга Елена скрестит ракетки с 26-летней британкой Кэти Бултер (№89). Игра пройдет в субботу, 8 июля.

Ранее свою победу во втором круге "Уимблдона" одержал Александр Бублик, а парная игра с участием Анны Данилиной завершилась сенсацией.

Фото: "Уимблдон"©️

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