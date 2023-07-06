Сенсацией завершился матч с участием казахстанки на "Уимблдоне"

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина (№24) сенсационно проиграла в первом круге "Уимблдона". В дуэте с Сюй Ифань (№27) она упустила преимущество на решающем тай-брейке третьего сета, передают Vesti.kz.

Соперницами 11-х сеянных турнира были британки Нэйкта Бэйнс (№173) и Майя Ламсден (№178), получившие приглашение Wild Card (WC). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7(3), 6:7(9).

Матч затянулся на два часа и 43 минуты. На решающем тай-брейке третьего сета Данилина и Сюй вели со счетом 6:1, но упустили столь весомое преимущество. Отметим, что для Данилиной это было первое выступление в основной сетке уимблдонского турнира.

Ранее в третий круг мужского одиночного разряда пробился Александр Бублик.

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