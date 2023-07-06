Лучший теннисист Казахстана пробился в третий круг "Уимблдона"

26-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик уверенно пробился в 1/16 финала "Уимблдона". Во втором раунде 26-летний теннисист не отдал сопернику ни сета, передает корреспондент Vesti.kz.

Противостоял Бублику во втором круге 24-летний американец Джеффри Вулф (№48). Ранее он трижды обыграл Александра в трех встречах. Но сегодня история получилась совсем другой. Бублик одержал уверенную победу в трех сетах - 6:3, 7:6(5), 6:0.

Игра продолжалась один час и 44 минуты. За это время первая ракетка Казахстана отметился 11 эйсами при четырех двойных ошибках, а также набрал 36 активно выигранных мячей при 22 невынужденных ошибках.

Теперь казахстанец будет ждать результата противостояния между немцем Максимилианом Мартерером (№170) и американцем Майклом Ммо (№119). Именно с победителем этого матча Бублик сыграет уже завтра, 7 июля.

Напомним, что сегодня свой матч также проведет лучшая теннисистка страны Елена Рыбакина.

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