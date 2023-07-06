Стал известен соперник Бублика за выход в 1/8 финала "Уимблдона"

Немецкий теннисист Максимилиан Мартерер (№170) впервые в карьере пробился в третий круг "Уимблдона". В матче второго раунда ему противостоял американец Майкл Ммо (№119), передают Vesti.kz.

28-летний Мартерер и 25-летний Ммо прошли через квалификацию "Уимблдона". Максимилиан выиграл все три матча и пробился в основную сетку турнира, а Майкл уступил в финале отборочного цикла, но все же получил шанс проявить себя в основе благодаря статусу Lucky Loser (LL - когда кто-то из заявленных изначально игроков снимается с соревнований в последний момент - Прим. автора).

Вероятно, удачное стечение обстоятельств так порадовало Ммо, что он на эмоциях преподнес одну из громких сенсаций первого круга, выбив из турнира 11-ю ракетку соревнований канадца Феликса Оже-Альяссима. Но вот игра с Мартерером у американца не задалась, так как немец выиграл в трех сетах - 7:5, 7:6(5), 6:4. Счет личных встреч между Максимилианом и Ммо стал 2:0.

Уже завтра, 7 июля, Мартерер впервые в карьере сыграет в третьем круге "Уимблдона". Противостоять ему будет казахстанец Александр Бублик (№26), который в трех сетах обыграл американца Джеффри Вулфа (№48). Для лучшего теннисиста Казахстана это третий подряд выход в 1/16 финала "Уимблдона", однако ранее ему никогда не удавалось пробиться в четвертый круг.

Отметим, что пути Мартерера и Бублика пересеклись лишь однажды. Шесть лет назад, в квалификации турнира в Галле (Германия), немец разгромил соперника перед родными трибунами - 6:0, 6:3.

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