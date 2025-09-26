Прямая трансляция матча Рыбакиной на турнире за 9 миллионов долларов

Сегодня, 26 сентября, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№10) стартует на турнире серии WTA 1000 в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей во втором круге соревнований будет Кэти Макнелли (№90) из США. Встреча, ориентировочно начнется в 10:00 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна по этой ссылке.

Напомним, Макнелли в первом круге соревнований сенсационно выбила из дальнейшей борьбы немку Лауру Зигемунд (№53).

Добавим, что на этом турнире выступила другая казахстанка Юлия Путинцева, которая в первом круге женского одиночного разряда уступила китаянке Юань Юэ - 6:3, 6:3.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет почти девять миллионов долларов (8 963 700).