Сенсация определила первую соперницу Рыбакиной на престижном турнире

Определилась первая соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№10) на турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

Рыбакина начнёт свой путь со второго круга и сыграет против американки Кэти Макнэлли (№90), которая в первом раунде сенсационно обыграла немку Лауру Зигемунд (№90).

Макнэлли победила со счётом 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 47 минут. Зигемунд сделала 1 эйс и совершила 5 двойных ошибок, тогда как Макнэлли не отметилась подачами навылет, допустив 1 двойную ошибку.

Матч Рыбакина - Макнэлли запланирован на 27 сентября.

Призовой фонд турнира составляет 8 963 700 долларов США.

