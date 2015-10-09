Стало известно место Елены Рыбакиной в новом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённые рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.
Одиночный разряд
В топ-3 без изменений: лидирует Арина Соболенко (Беларусь), за ней идут Ига Швёнтек (Польша) и Кори Гауфф (США).
Парный разряд
Новым лидером стала чешка Катерина Синякова, которая поднялась со второй позиции, а американка Тейлор Таунсенд опустилась на второе место. Тройку сильнейших по-прежнему замыкает новозеландка Эрин Рутлифф.
Чемпионат Испании 2025/26 • Испания, Валенсия • Регулярный чемпионат, мужчины
24 сентября 00:30 • не начат
Кто победит в основное время?
Леванте
Ничья
Реал М
Проголосовало 0 человек
Реклама