Стало известно место Елены Рыбакиной в новом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённые рейтинги в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 10-е место.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла две позиции и теперь занимает 63-ю строчку.

Зарина Дияс поднялась с 233-й на 232-ю позицию.

Жибек Куламбаева опустилась на 17 мест и находится на 319-й строчке.

В топ-3 без изменений: лидирует Арина Соболенко (Беларусь), за ней идут Ига Швёнтек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Парный разряд

Сильнейшая казахстанка в паре Анна Данилина сохранила 13-е место.

Новым лидером стала чешка Катерина Синякова, которая поднялась со второй позиции, а американка Тейлор Таунсенд опустилась на второе место. Тройку сильнейших по-прежнему замыкает новозеландка Эрин Рутлифф.