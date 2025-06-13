Прямая трансляция матча Рыбакиной за полуфинал турнира за 720 миллионов

Сегодня, 13 июня, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) сыграет в 1/4 финала турнира серии WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Соперницей Елены за выход в полуфинал будет немецкая теннисистка Татьяна Мария (№ 86), победившая во втором круге Каролину Мухову (№ 14) из Чехии - 6:7 (3:7), 7:5, 6:1.

Сама Рыбакина накануне отомстила обидчице Юлии Путинцевой британке Хитер Уотсон (№164), обыграв ее в двух сетах - 6:4, 6:2.

Отметим, что встреча Рыбакиной и Марии намечена на 17:30 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть по этой ссылке.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет 1,415 миллиона долларов (720,8 миллиона тенге).

Разгромом за 22 минуты обернулся матч Рыбакиной в Лондоне



