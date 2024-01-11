Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной за выход в полуфинал турнира в Аделаиде

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 07:30
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Сегодня, 11 января, третья ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проведет матч за выход в полуфинал турнира серии WTA 500 Adelaide International в Аделаиде (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей по 1/4 финала будет 21-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. Начало матча намечено на 15:30 по астанинскому времени (однако возможны изменения). Прямая трансляция будет доступна здесь.

Напомним, Рыбакина получила от организаторов Adelaide International первый номер посева. Казахстанка стартовала на турнире со второго раунда, где обыграла испанку Кристину Бучу (№61) в двух партиях со счетом 6:3, 7:5,

Призовой фонд турнира в Аделаиде в этом году составляет 922 573 доллара. Победительница соревнований заработает 142 000 долларов, а также получит 500 рейтинговых очков.

Для Рыбакиной этой второй турнир в году. Ранее она выиграла турнир категории WTA 500 - Brisbane International в Брисбене. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь).

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