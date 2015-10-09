Прямая трансляция финала Рыбакина - Мухова в Штутгарте

Сегодня, 19 апреля, на турнире серии WTA 500 в Штутгарте (Германия) пройдет финальный матч с участием казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (2-е место) и чешки Каролины Муховой(12-е место), передают Vesti.kz.

Отметим, что призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге. Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.

