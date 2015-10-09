Игрок сборной Казахстана оценил форму "Кайрата" после Лиги чемпионов

Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Еркин Тапалов высказался о нынешнем состоянии алматинского клуба и перестройки с еврокубков на местный чемпионат.

В шестом туре КПЛ алматинцы обыграл "Каспий" со счетом 2:0.

"Не стоит забывать, что у нас поменялся состав на 50 процентов, наверное, сейчас много новых игроков. И плюс новые новые требования к каждой игре. У нас также задача стоит – чемпионство. Перестраиваться на чемпионат с Лиги чемпионов было тяжело – то, что поля в основном не того качества, на которых хотелось бы показывать тот футбол, который показывали в Лиге чемпионов", - заявил Тапалов в интервью Sports24.kz.

"Кайрат" после победы над "Каспием" закрепился на первом месте таблицы с 14-ю очками

