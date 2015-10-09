Фронтмен группы "Ирина Кайратовна" потребовал отставки тренера "Иртыша"

Один из самых известных болельщиков павлодарского "Иртыша", участник группы "Ирина Кайратовна" Алдияр Жапарханов, резко раскритиковал работу главного тренера команды Кирилла Альшевского, передают Vesti.kz.

Ранее, в 6-м туре КПЛ "Иртыш" на своём поле уступил "Жетысу" со счётом 1:2. После шести туров "Иртыш" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Жапарханов не сдержал эмоций и обратился к наставнику павлодарцев в социальных сетях с жёстким заявлением:

"Если у вас есть гордость, честь и достоинство — пожалуйста, покиньте наш клуб", - заявил Жапарханов.

Напомним, "Иртыш" вернулся в высший дивизион впервые после 2019 года. Павлодарский клуб является пятикратным чемпионом Казахстана. Альшевский возглавил команду в январе этого года.

