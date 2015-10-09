КПЛ
Сегодня 14:05
 

Фронтмен группы "Ирина Кайратовна" потребовал отставки тренера "Иртыша" ©ФК "Иртыш"

Один из самых известных болельщиков павлодарского "Иртыша", участник группы "Ирина Кайратовна" Алдияр Жапарханов, резко раскритиковал работу главного тренера команды Кирилла Альшевского, передают Vesti.kz

Ранее, в 6-м туре КПЛ "Иртыш" на своём поле уступил "Жетысу" со счётом 1:2. После шести туров "Иртыш" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Жапарханов не сдержал эмоций и обратился к наставнику павлодарцев  в социальных сетях с жёстким заявлением:

"Если у вас есть гордость, честь и достоинство — пожалуйста, покиньте наш клуб", - заявил Жапарханов. 

Напомним, "Иртыш" вернулся в высший дивизион впервые после 2019 года. Павлодарский клуб является пятикратным чемпионом Казахстана. Альшевский возглавил команду в январе этого года. 

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

