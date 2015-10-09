"Барселоне" посоветовали подписать таланта из сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что "Барселоне" следует обратить внимание на полузащитника Кеса Смита из АЗ.

Легенда каталонского клуба сравнил хавбека с нынешними лидерами "Барселоны" и заявил, что Смит так или иначе покинет АЗ.

"Это игрок для "Барсы". Он смесь Педри и Френки де Йонга. Если ты объединяешь качества этих двоих – ты очень хорош.

В Нидерландах ни один клуб не сможет его купить – за него просят 60 миллионов евро. Он уедет за границу; надеюсь, он продолжит получать игровое время.

Он станет одним из лучших молодых игроков, которые у нас когда-либо были. Ему нужно еще многому научиться и играть больше матчей", – сказал Куман в интервью Cayo TV.