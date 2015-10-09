Испания
Сегодня 11:35
 

"Барселоне" посоветовали подписать таланта из сборной Нидерландов

"Барселоне" посоветовали подписать таланта из сборной Нидерландов ©instagram.com/onsoranje

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что "Барселоне" следует обратить внимание на полузащитника Кеса Смита из АЗ. 

Легенда каталонского клуба сравнил хавбека с нынешними лидерами "Барселоны" и заявил, что Смит так или иначе покинет АЗ. 

"Это игрок для "Барсы". Он смесь Педри и Френки де Йонга. Если ты объединяешь качества этих двоих – ты очень хорош.

В Нидерландах ни один клуб не сможет его купить – за него просят 60 миллионов евро. Он уедет за границу; надеюсь, он продолжит получать игровое время.

Он станет одним из лучших молодых игроков, которые у нас когда-либо были. Ему нужно еще многому научиться и играть больше матчей", – сказал Куман в интервью Cayo TV.

Ранее сообщалось, что "Барселона", "Реал", "МЮ", "Ньюкасл" и "Боруссия" интересуются Смитом.

