Мировой футбол
Сегодня 09:30
 

Месси оформил дубль за "Интер Майами"

©instagram.com/intermiamicf

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси оформил дубль в матче регулярного чемпионата МЛС с "Колорадо Рэпидз" (3:2). 

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси оформил дубль в матче регулярного чемпионата МЛС с "Колорадо Рэпидз" (3:2). 

Теперь на счету аргентинца семь голов. Столько же у лидеров бомбардирской гонки – Сэма Сарриджа из "Нэшвилла" и Петара Мусы из "Далласа".


Теперь на счету Лионеля 905 голов за карьеру. У португальца Криштиану Роналду из "Аль-Насра" 968 мячей.

"Интер Майами" с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Беспроигрышная серия команды составляет семь матчей – четыре победы и три ничейных результата.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Манчестер Сити
- : -
Арсенал
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
Проголосовало 197 человек

