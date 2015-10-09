Месси оформил дубль за "Интер Майами"

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси оформил дубль в матче регулярного чемпионата МЛС с "Колорадо Рэпидз" (3:2).

Теперь на счету аргентинца семь голов. Столько же у лидеров бомбардирской гонки – Сэма Сарриджа из "Нэшвилла" и Петара Мусы из "Далласа".

Теперь на счету Лионеля 905 голов за карьеру. У португальца Криштиану Роналду из "Аль-Насра" 968 мячей.

"Интер Майами" с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Беспроигрышная серия команды составляет семь матчей – четыре победы и три ничейных результата.

