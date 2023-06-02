Автор: Димаш Тулегенов

Сегодня, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции - "Ролан Гаррос" пройдет шестой игровой день. Определится первая часть участников 1/8 финала в одиночных разрядах. Также сделать важный шаг во вторую неделю соревнований постарается казахстанка Юлия Путинцева. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ее предстоящей игре.

Вторая ракетка Казахстана Путинцева (№58) набрала хороший ход на своем любимом турнире "Большого шлема". Да, именно в Париже она дважды добиралась до стадии четвертьфинала (2016, 2018). Однако до третьего раунда на таких соревнованиях она не проходила аж с января 2021-го, когда также вошла в список участниц третьего круга. На последующих восьми "Больших шлемах" 28-летняя Юлия проигрывала либо в первом круге, либо во втором. Поэтому "Ролан Гаррос"-2023 уже стал успешным для нее.

На старте текущего "Ролан Гаррос" Путинцева в двух сетах одолела Марину Заневскую из Бельгии - 7:5, 7:6(3). Во втором раунде казахстанка сотворила сенсацию, оставив за бортом соревнований 19-ю ракетку мира Чжэн Циньвэнь из Китая - 6:3, 4:6, 6:2.

Теперь ее ждет противостояние с 30-летней американкой Слоан Стивенс (№30). В первую очередь она известна тем, что в 2018 году была третьей ракеткой мира, а в 2017-м выиграла US Open. На "Ролан Гаррос" ее лучшим результатом является выход в финал в 2018-м, когда она в решающей встрече проиграла румынке Симоне Халеп - 6:3, 4:6, 1:6.

В прошлом году Стивенс дошла в Париже до стадии четвертьфинала, поэтому она намерена побеждать дальше, защищать свои очки и улучшать результаты. В первом круге Слоан разгромила 16-ю ракетку турнира чешку Каролину Плишкову - 6:0, 6:4. Во втором раунде она также легко переиграла россиянку Варвару Грачеву - 6:2, 6:1.

Если Юлия не прочь провести побольше времени на корте, играть в длительный и затягивающий теннис, то у Слоан все как раз-таки не так. Казахстанка за два матча провела на арене четыре часа и 46 минут, а Стивенс за такое же количество игр - два часа и 41 минуту. Вероятно, американка будет чуть посвежее, тем более что вчера Путинцева играла еще и в паре.

В целом болельщики давно знают, что на грунте Путинцева способна создать проблемы любому сопернику. Поэтому настраиваться на легкую прогулку Стивенс никто бы не посоветовал. Да, она фаворит с точки зрения рейтинга и того, как играла в предыдущих двух раундах, но сегодня будет новый матч и новая история.

Всего Юлия и Слоан играли друг с другом пять раз, и в счете личных встреч ведет именно представительница Казахстана - 3:2. Причем все их матчи были трехсетовыми и упорными. Американке удалось победить в канадском Торонто в 2017-м - 6:7(4), 6:0, 6:4, а также на домашнем турнире в Цинциннати в 2019-м - 2:6, 6:4, 6:3.

Зато за Юлией остались игры в немецком Нюрнберге в 2018-м - 5:7, 6:4, 7:6(3), австралийском Сиднее в 2019-м - 3:6, 7:6(4), 6:0, а также на Australian Open-2021 - 4:6, 6:2, 6:3. Единственный матч на грунте, прошедший в Нюрнберге, остался за Путинцевой.

Суперфакт: во всех матчах побеждала та теннисистка, которая проигрывала первый сет. Интересно, продолжится ли эта тенденция сегодня.

Отметим, что матч между Путинцевой и Стивенс пройдет третьим запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Они выйдут на арену ориентировочно в 18:15, сразу по окончании встречи между Лоренцо Сонего и Андреем Рублевым. Победитель игры в 1/8 финала сыграет с лучшей из пары Камилла Рахимова (№82) - Арина Соболенко (№2).

В прямом эфире матч с участием Юлии покажет один из телеканалов Eurosport. Прямая трансляция в интернете будет доступна по этой ссылке ближе к началу игры.

Напомним, что свои выступления на "Ролан Гаррос" также продолжают казахстанцы Елена Рыбакина (одиночный разряд), Анна Данилина (женский парный разряд) и Александр Недовесов (мужской парный разряд). Однако они свои следующие матчи проведут уже завтра, 3 июня.

Фото: "Ролан Гаррос"©️