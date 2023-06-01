Разгромом завершился матч казахстанской теннисистки на "Ролан Гаррос"

Сегодня, 1 июня, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга в женской паре "Ролан Гаррос". Вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой она сыграла с китайско-тайваньским дуэтом Ван Синьюй и Се Шувэй, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу китайско-тайваньской пары. Игра длилась 1 час и 8 минут. В ее ходе казахстанско-российский дуэт сделал 1 эйс и совершил 2 двойные ошибки. Соперницы сделали 1 подачу навылет при 3 двойных ошибках.

Во втором круге Ван Синьюй и Се Шувэй сыграют против француженки Кристины Младенович и китаянки Чжан Шуай.

Напомним, что Путинцева уже успела провести две игры в одиночном разряде и пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева