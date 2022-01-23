Последняя теннисистка из Казахстана на Australian Open-2022 вышла в четвертьфинал

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Сегодня 08:46

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии вышла в 1/4 финала Australian Open-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

В матче третьего круга Данилина и Майя обыграли испанку Алену Большову и норвежку Улрикке Эйкери со счетом 3:6, 6:4, 7:6. Причем казахстанка и бразильянка в решающем сете проигрывали 1:4, но смогли сравнять счет - 4:4, а на тай-брейке выиграли 10:5.

За выход в полуфинал Данилина и Майя сыграют с Ребеккой Петерсон из Швеции и Анастасией Потаповой из России.

Два казахстанских юниора дебютируют на Australian Open

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Метки:
Данилина Анна Australian Open Бразилия


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