Два казахстанских юниора дебютируют на Australian Open

Юные казахстанские теннисисты Аружан Сагандыкова и Максим Батютенко узнали имена своих соперников на дебютном для них юниорском Australian Open. Корреспондент Vesti.kz знакомит читателей с достижениями как молодых представителей Казахстана, так и их оппонентов.

Первые матчи юниорских соревнований пройдут уже в субботу, 22 января, однако казахстанцы начнут свой путь в воскресенье. 16-летний Батютенко из Темиртау и 17-летняя Сагандыкова из Нур-Султана впервые примут участие на турнире такого уровня.

Соперником Сагандыковой станет восьмая сеяная из Бельгии 16-летняя София Костоулас. Аружан прямо сейчас занимает 65-е место в мировом юниорском рейтинге ITF, в то время как Костоулас расположилась на 16-й строчке.

В последние дни обе выступали на турнире серии J1 в австралийском Траралгоне. Сагандыкова уступила уже в стартовом раунде, проиграв другой бельгийке Ханне Вандевинкель - 3:6, 3:6. А вот София как раз и стала победительницей соревнований, в шести выигранных встречах проиграв лишь три сета.

В прошлом году Аружан трижды становилась финалисткой одиночных юниорских соревнований, проводимых под категорией ITF. А один из титулов вовсе достался ей - она стала лучшей на августовских соревнованиях J3 (по значимости ниже J1 и J2. - Прим. ред.) в Ташкенте (Узбекистан). В 2020-м она выиграла свои первые титулы в одиночке, но это было на соревнованиях категории J5.

В 2021-м Костоулас добиралась до третьего круга юниорского US Open , а также до вторых раундов "Ролан Гаррос" "Уимблдона" . В Мельбурне она уже выступала в 2020-м в возрасте 14 лет, проиграв на старте соревнований. Опыта на турнирах "Большого шлема" у бельгийки, конечно же, больше.

София, несмотря на отличную форму в Австралии, называет своим любимым покрытием грунт. Посмотрим, даст ли это преимущество Аружан, которая свои самые большие победы добыла на харде. Год назад она также стала победительницей Зимнего чемпионата РК.

В недавнем интервью пресс-службе Федерации тенниса Казахстана Сагандыкова заявила, что еще в прошлом году ставила перед собой цель пробиться на юниорский "Большой шлем". Теперь цель достигнута, и Аружан хочет показать хорошую игру, чтобы достойно поднять флаг Казахстана. Также юная теннисистка заявила, что в 2022-м проведет последний сезон в юниорах, поэтому хочет принять участие на всех четырех соревнованиях серии "Большого шлема". С 2023-го она перейдет во взрослый тур.

В матче с участием Батютенко фаворита на бумаге определить сложнее. Соперником юного казахстанца будет 17-летний британец Мэттью Ранкин. Максим, получивший Wild Card от организаторов, занимает 55-е место в юниорском рейтинге, а Ранкин расположился ниже - на 71-й позиции.

На недавнем турнире в Траралгоне оба добрались в одиночке лишь до второго круга. Зато они ударно завершили 2021-й. Тогда Батютенко выиграл пусть и не очень престижный, но международный турнир JB1 в индийской Пуне, а Ранкину не было равных на J3 в Лафборо (Великобритания).

Для обоих теннисистов это будет дебют на турнирах "Большого шлема". Всего в карьере Батютенко два титула в одиночном разряде - на турнирах категории JB1 и J4. Что касается Ранкина, то он дважды первенствовал на J3, а также по разу на J4 и J5. Оба одерживали свои победы на быстрых покрытиях.

Перед стартом в Мельбурне Батютенко заявил, что постарается показать свой лучший теннис. Кроме того, казахстанец заявил о планах пробовать себя во взрослом туре уже в этом году.

Пожелаем нашим юным соотечественникам отличного старта на Australian Open-2022! Будем надеяться, что им удастся показать свою лучшую игру и продемонстрировать всем потенциал казахстанского тенниса.

Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина пробилась в 1/8 финала парного разряда на Открытом чемпионате Австралии.

Фото: Андрей Ударцев, KTF©️