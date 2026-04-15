Погоня за Соболенко и новым Porsche: что ждать от первого матча Рыбакиной в Штутгарте?

Уже завтра, 16 апреля, казахстанка Елена Рыбакина (№2) проведёт свой первый почти за три недели матч. В статусе первой сеяной на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия) она померится силами с россиянкой Дианой Шнайдер (№19). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этой встрече.

Ввиду травмы Арины Соболенко (№1) именно Рыбакина возглавила посев на турнире в Штутгарте, который уже покорялся ей в 2024 году. Стартовый раунд 26-летняя казахстанка автоматически пропускала, а вот в 1/8 финала сыграет с 22-летней Шнайдер.





Это будет первый матч между Рыбакиной и Шнайдер

Любопытно, что до этого пути Елены и Дианы не пересекались, хотя они уже несколько лет находятся в элите мирового тенниса. Да, у Шнайдер пока нет таких больших достижений, как у её соперницы, но у неё уже был полуфинал на турнире WTA 1000 и два одиночных титула на "пятисотниках". Последние два года она завершала в топ-15 и топ-25, а её наивысшая позиция в рейтинге - 12-е место.

Если Рыбакина возвращается на корт впервые спустя несколько недель, и это будет для неё первый матч на грунте в 2026 году, то Шнайдер с начала месяца играет на нём. В Чарльстоне (США) она дошла до четвертьфинала, где навязала борьбу, но всё же проиграла Джессике Пегуле (№5) - 6:3, 3:6, 2:6.

А в Штутгарте, в рамках первого круга, разгромила местную теннисистку Тамару Корпач (№102) - 6:3, 6:1. То есть она уже провела четыре игры на грунте, в том числе сыграла в Штутгарте, где одержала уверенную победу. Теперь серебряная призёрка Олимпиады-2024 в парном разряде протестирует себя в матче с двукратной победительницей турниров "Большого шлема" Рыбакиной.





Рыбакина возвращается в Штутгарт спустя два года

Если в позапрошлом году Рыбакина выиграла турнир, а вместе с ним стала обладательницей нового автомобиля Porsche Taycan 4S Sport Turismo, то спустя год она не стала защищать это звание и заработанные очки, пожертвовав этим ради выступлений за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг.

В этом году, уже напротив, Елена, совместно с Федерацией тенниса Казахстана, решила сделать ставку на личные турниры и не играла за сборную на прошлой неделе. Зато она сыграет в полной готовности и отдохнувшая на престижном турнире в Штутгарте. Тем более Соболенко, за которой Рыбакина продолжает погоню в мировом рейтинге, сама не приехала в Германию из-за травмы.

Теперь Елена может обзавестись и другим автомобилем - Porsche 911 Carrera S, который является уже ярко выраженным спорткаром, в то время как модель, которая уже есть у казахстанки, можно считать более нейтральной.

Всего это будет четвёртое участие Рыбакиной на соревнованиях в Штутгарте. До триумфа в 2024 году она ни разу не смогла преодолеть стадию 1/8 финала (2022, 2023). Поэтому надеемся, что в этот раз ей удастся пробиться в четвертьфинал.

Кроме того, в этом сезоне Рыбакина проигрывала только трём теннисисткам в четырёх матчах, которые проходили до конца (без досрочных снятий) - Каролине Муховой, Виктории Мбоко и дважды Соболенко. Зато побед намного больше - 21.

Шнайдер же играла в Штутгарте последние два года. В 2024-м проиграла в первом же круге, перед этим пройдя квалификацию, а в прошлом году не справилась с Элизой Мертенс во втором раунде. Поэтому в случае сенсационной победы над Рыбакиной она может обновить личный рекорд на этом турнире.

Напомним, что действующей победительницей турнира в Штутгарте является(№22) из Латвии.

Общий призовой фонд соревнований составляет 1,20 миллиона долларов США (572,3 миллиона тенге), а точное время матча между Рыбакиной и Шнайдер станет известно позже.