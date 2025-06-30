Первый день Уимблдона - 2025 с участием казахстанцев вошел в историю

Премьерный день Уимблдона-2025 вошел в историю - но не из-за тенниса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Tennis Channel, 30 июня стало самым жарким стартом легендарного турнира за всю его историю: температура в Лондоне достигла рекордных +32,3°C.

Предыдущее достижение держалось с 2001 года, когда было "всего" 29,3 градуса.

Палящее солнце сказалось не только на игроках, но и на болельщиках. Во время жаркого пятисетового триллера между второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом и опытным итальянцем Фабио Фоньини одному из зрителей стало плохо. Игра была приостановлена, пока оказывали помощь пострадавшему.

Отметим, что в первый день турнира на корт вышла лишь одна представительница Казахстана Юлия Путинцева (№33), которая разгромно проиграла американке Аманде Анисимовой (№12).

Отметим, что завтра, 1 июля на Уимблдоне свое выступление начнет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11). Ее соперницей будет теннисистка из Армении Элина Аванесян (№49).

В мужской сетке первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№33) сыграет с испанцем Хауме Муньяром (№54).

Александр Шевченко (№97) в первом раунде сыграет с американским великаном Рейлли Опелкой (№72).

Кроме того, дебютант турниров "Большого шлема" из Казахстана Бейбит Жукаев (№251) в первом раунде сыграет с итальянцем Флавио Коболли (№24).

Матчи Бублика, Шевченко и Жукаева пройдут 1 июля.