Первая ракетка мира сделала заявление о матче с Рыбакиной на турнире в Риме

В ночь на 18 мая на теннисном турнире WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия) состоится четвертьфинальный матч между первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши и казахстанкой Еленой Рыбакиной, занимающей шестую строчку в мировом рейтинге, сообщают Vesti.kz.

Швентек высказалась о предстоящем противостоянии с Рыбакиной. Игра начнется не ранее 00:30 по времени Астаны. В двух последних матчах Ига уступила Елене в двух сетах.

"У меня нет мыслей по этому поводу. Уверена, я буду хорошо настроена на эту встречу. Пока я сосредоточена на восстановлении. Хочу отнестись к предстоящей игре как к любому другому матчу. Думать о прошлых встречах с Еленой нет смысла. Они были на харде. И я знаю, как себя чувствовала. У меня нет никаких ожиданий. Я просто собираюсь выйти и сыграть как можно лучше. Ничего особенного", - приводит слова Швентек "Чемпионат" со ссылкой на ASAP Sport.

Добавим, что в другом четвертьфинале сыграют испанка Паула Бадоса (№35) и Елена Остапенко (№20) из Латвии. Победительница этой встречи в полуфинале встретится с лучшей из пары Швентек - Рыбакина.

Превью и прямая трансляция матча Рыбакина - Швентек на турнире в Риме