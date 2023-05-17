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Новости спорта Теннис WTA

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Превью и прямая трансляция матча Рыбакина - Швентек на турнире в Риме

Превью и прямая трансляция матча Рыбакина - Швентек на турнире в Риме
©WTA Indian Wells

Сегодня, 17 мая, на престижном теннисном турнире WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия) состоится четвертьфинальное противостояние между первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши и лучшей теннисисткой Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей шестую строчку в мировой классификации. Корреспондент Vesti.kz - о самом важном, что нужно знать в преддверии этой встречи.

21-летняя Швентек принимает участие на одном из своих любимейших турниров. В Риме она выигрывала последние два года, и на этих кортах она одержала уже 14 побед подряд! В финале 2021-го она уничтожила Каролину Плишкову со счетом 6:0, 6:0, а в прошлом году в решающем матче отдала всего четыре гейма Онс Жабер

В текущем розыгрыше она также не оставляет шансов соперницам: 6:0, 6:0 - против Анастасии Павлюченковой (№506, любопытно, что она является подругой Рыбакиной), 6:2, 6:0 - против Леси Цуренко (№68), 6:3, 6:4 - против Донны Векич (№24). 

Для Рыбакиной это лучший турнир в Риме за все время. В прошлые годы она дважды добиралась до третьего круга, а сейчас вышла уже в четвертьфинал. Сначала она справилась с Жасмин Паолини (№65) - 7:6(4), 6:1, затем прошла Анну Калинскую (№57) - соперница не смогла продолжить игру при счете 4:3, а после обыграла Маркету Вондроушову (№70) - 6:3, 6:3.

В счете личных встреч Рыбакина ведет - 2:1. Это еще без учета выставочного матча в концовке прошлого года, когда казахстанка также одержала верх. Причем обе свои победы Елена добыла в этом году - в четвертом круге Australian Open (6:4, 6:4), а также в полуфинале Индиан-Уэллс (6:2, 6:2). Предстоящий матч будет первым, который пройдет между ними на грунте, и это дополнительное преимущество именно для польки.

Матч между теннисистками пройдет последним запуском на центральном корте, и начнется не ранее 00:30 по времени Астаны. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале Setanta Sports 2

Посмотрим, сможет ли лучшая теннисистка Казахстана остановить невероятную серию Швентек в Риме и вновь улучшить собственный рекорд в столице Италии. Пока ни одна из них не проиграла ни сета в текущем розыгрыше, и это добавляет еще больше интриги.

Отметим, что в другом четвертьфинале верхней части сетки друг с другом поспорят испанка Паула Бадоса (№35) и представительница Латвии Елена Остапенко (№20). Победительница этой встречи в полуфинале сыграет с лучшей из пары Швентек - Рыбакина. 

Фото: WTA, Australian Open©️

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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Метки:
теннис теннис большой Рыбакина Елена WTA Казахстан Рим Италия Польша Australian Open Australian Open

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