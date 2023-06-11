Первая ракетка мира после победы на "Ролан Гаррос" ответила на вопрос о Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:26
©twitter.com/rolandgarros

Игу Швентек попросили высказать мнение о том, что в женском туре появилась большая тройка, в которую также входят казахстанка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко, сообщают Vesti.kz. Первая ракетка мира высказала свою позицию на пресс-конференции.

"Это придумали вы, ребята, и понимаю, что фанатам нравится. А я стараюсь просто сосредоточиться на своей работе, у у меня нет причин об этом думать. Я понимаю, что на каждом турнире грунтового сезона играла стабильно. Я доходила до четвертьфиналов, полуфиналов, финалов, выиграла Штутгарт, выиграла этот турнир, я просто сосредоточена на себе и не думаю о двух других игроках", - сказала представительница Польши.

Напомним, Швентек стала победительницей "Ролан Гаррос-2023". Рыбакина же снялась в 1/16-й. 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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