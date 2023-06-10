Первая ракетка мира и сенсационная финалистка выявили победительницу "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек выиграла женский одиночный разряд "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В решающем матче соревнований Швентек встречалась с 43-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии.
По итогам трех сетов Швентек оказалась сильнее - 6:2, 5:7, 6:4. Встреча длилась два часа и 46 минут.
Отметим, что Швентек защитила звание чемпионки "Ролан Гаррос".
Напомним, что в полуфинале Мухова сенсационно выбила из дальнейшей борьбы вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.
Загрузка матч-центра...
Реклама