Первая ракетка мира отменила сенсацию на турнире с Путинцевой

Первая ракетка мира из Польши Ига Швентек обыграла украинку Марту Костюк (№21) и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

Швентек выиграла в двух сетах - 6:2, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час и 11 минут. В ходе игры Швентек не отметилась подачами навылет, но совершила 2 двойные ошибки. Костюк сделала 2 эйса при 3 двойных ошибках.

В 1/4 финала Швентек сыграет с победительницей пары между россиянкой Миррой Андреевой (№24) и итальянкой Ясмин Паолини (№5).

Напомним, что на этом турнире выступает казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№33). Во втором круге она сенсационно прошла вторую ракетку мира из США Кори Гауфф, а в ночь на 17 августа сыграет с испанкой Паулой Бадосой (№37).

А вот лучшая казахстанская одиночница Елена Рыбакина (№4) неожиданно проиграла в первом же матче.