Первая ракетка мира назвала причину сенсационного поражения на турнире с Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 13:45
©WTA

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек прокомментировала свое сенсационное поражение на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Напомним, в матче 1/8 финала Miami Open Швентек уступила 16-й ракетке мира россиянке Екатерине Александровой со счетом 4:6,2:6.

"Конечно, я разочарована, потому что ожидала, что буду играть лучше в Майами. Но Екатерина провела потрясающий матч. Конечно, она была лучшим игроком в этой встрече. У меня не было времени просчитать ее подачу. Я немного напряглась, когда не смогла хорошо отреагировать на это", - приводит слова Швентек пресс-служба WTA.

В 1/4 финала соревнований в Майами Александрова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Добавим, что в четвертьфинал Miami Open пробились и две казахстанки - Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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