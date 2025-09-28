Первая ракетка Казахстана успешно стартовала на супер-турнире за 4,8 миллиарда тенге

13-я ракетка мира в женском парном разряде Анна Данилина успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине. В столице Китая она выступает в дуэте с сербкой Александрой Крунич (№35), сообщают Vesti.kz.

В стартовом круге 30-летняя Данилина и 32-летняя Крунич противостояли полька Магда Линетт (№129 - в паре) и датчанка Клара Таусон (№74 - в паре). Матч закончился победой со счётом 6:4, 6:2.

Теперь Данилина и Крунич сыграют за выход в 1/4 финала с американкой Николь Меликар (№17) и россиянкой Людмилой Самсоновой (№47). Они ранее обыграли первых сеяных - канадку Габриэлу Дабровски (№4) и новозеландку Эрин Рутлифф (№3).

Отметим, что общий призовой фонд турнира в Пекине составляет 8,96 миллиона долларов США (4,87 миллиарда тенге). Ранее в одиночном разряде борьбу завершила лучшая теннисистка страны в одиночном разряде Елена Рыбакина (№10).