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"Отрицать нельзя". В триумфе Рыбакиной на "Уимблдоне" оценена роль Казахстана и России

"Отрицать нельзя". В триумфе Рыбакиной на "Уимблдоне" оценена роль Казахстана и России
©Reuters

Двукратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников отреагировал на слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.

Ранее он назвал теннисистку Елену Рыбакину "нашим продуктом", ведь спортсменка до 2018 года выступала за Россию, но затем сменила гражданство и принесла Казахстану победу на "Уимблдоне".

"Однозначно есть вклад российского тенниса в успехи Елены. Кто научил ее бить справа и слева? Безусловно, кто-то из российских специалистов, которые разбираются в теннисе.

Я ни в коем случае не умаляю заслугу Казахстана, который дал определенную финансовую возможность, когда было тяжело. Отрицать нельзя. Заслуга общая - и России, и Казахстана", - приводит слова Кафельникова "Чемпионат".

Добавим, что 23-летняя казахстанка отказалась от премии за победу в Лондоне, а затем журналистка Мария Командная высказалась о заслугах двух стран в карьере Рыбакиной.

"Я еду домой!". Рыбакина сделала заявление о Казахстане после триумфа на "Уимблдоне"

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Метки:
Уимблдон Рыбакина Елена WTA Казахстан

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