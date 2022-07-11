В России отреагировали на слова о "минимальных заслугах" в успехе Рыбакиной

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, прокомментировал высказывание вице-президента Федерации тенниса Казахстана Юрия Польского о том, что заслуги ФТР в успехах Елены Рыбакиной минимальные, сообщает "Чемпионат".

В Казахстане высказались о заслугах России в успехе Рыбакиной

"Это раздувается - какой в этом смысл? Она у нас занималась с шести лет и до 18 - какие минимальные заслуги? Это просто перетягивают канат. Не умаляю заслуг Казахстана, но она продукт нашей школы. Не было бы этих 12 лет, которые она была у нас, то что бы было? Не знаю, кому эти дискуссии нужны.

Я сказал как есть. Я не рассуждаю, правильно или нет. Ясно, что продукт нашей школы. Этого никто не может отрицать. Есть фактический материал, который я даю. Дальше пусть думают кто как хочет. Меня это уже не колышет, как бы это ни раздували", - сказал Тарпищев.

Напомним, что Рыбакина в субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Рыбакина сменила спортивное гражданство в 2018 году.