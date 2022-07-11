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Новости спорта Теннис WTA
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В Казахстане высказались о заслугах России в успехе Рыбакиной

В Казахстане высказались о заслугах России в успехе Рыбакиной
©Reuters

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский ответил президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву, утверждавшему что победительница "Уимблдона" Елена Рыбакина является "продуктом" российской школы тенниса, сообщает "Матч ТВ".

"Считаю неуместным использовать термин "продукт", поскольку мы говорим о личности, которую не штампуют на заводе, а к которой нужно найти подход и ключи. Этим много занимались тренеры и даже лично президент федерации. Огромную работу проделала сама Елена, а также родители. Заслуги ФТР в этом отношении минимальны, хотя конкурентная среда России, безусловно, сыграла свою роль на ранних этапах", - сказал Польский.

Будет ли сборная России переманивать у Казахстана Елену Рыбакину?

Напомним, что Рыбакина в субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Рыбакина сменила спортивное гражданство в 2018 году.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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