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"Первая в истории". Несколько достижений Рыбакиной на "Уимблдоне"

"Первая в истории". Несколько достижений Рыбакиной на "Уимблдоне"
©Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой представительницей Азии, которая выиграла "Уимблдон". На официальном сайте WTA выделены еще несколько ее достижений.

Ранее 23-летняя спортсменка получила номинацию, а затем - орден в Казахстане. Несколько цифр с "Уимблдона", где отметилась Рыбакина.

0: В предыдущих финалах "Уимблдона" не участвовал ни один игрок с континента. Рыбакина стала первой женщиной, представляющей азиатскую страну, поднявшей тарелку Венеры Розуотер.

0: Выступлений Рыбакиной в основной сетке "Уимблдона", в которых она не участвовала вторую неделю. Чемпионка этого года дошла до четвертого раунда после своего прошлогоднего дебюта.

2: Предыдущие чемпионки турниров "Большого шлема" проиграли Рыбакиной на пути к титулу: Бьянка Андрееску во втором раунде и Симона Халеп в полуфинале.

3: Общее количество титулов Рыбакиной за карьеру. Ранее она побеждала в Бухаресте-2019 и Хобарте-2020.

"Эйсы, камбэки и победа". WTA отметила Рыбакину после триумфа на "Уимблдоне"

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Метки:
Уимблдон Рыбакина Елена WTA Казахстан

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