Звездный теннисист объяснил триумф Рыбакиной на "Уимблдоне"

Олимпийский чемпион и многократный победитель турниров "Большого шлема" Тодд Вудбридж высказался об игре казахстанки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне", передает корреспондент Vesti.kz.

Теннисная звезда в парной игре ответил на послание двукратной чемпионки "Большого шлема" Трэйси Остин, которая ранее похвалила казахстанку.

"Спасибо, Трейси, она бьет очень чисто, обладает мощной подачей и трава идеально подходит для ее игры", - отреагировал Вудбридж.

Рыбакина "взорвала" Instagram: мощно приумножила подписчиков, есть актеры и футболист "Челси"

Ранее 23-летняя казахстанка вошла в историю, а затем высказалась о своем победном выступлении. Также Рыбакина получит орден в Казахстане и отказалась от премии.

"Эйсы, камбэки и победа". WTA отметила Рыбакину после триумфа на "Уимблдоне"

Thanks Tracey, she is such a clean hitter with big serve the grass suits her game perfectly. https://t.co/QzsPyyU95Q