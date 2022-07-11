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Звездный теннисист объяснил триумф Рыбакиной на "Уимблдоне"

Звездный теннисист объяснил триумф Рыбакиной на "Уимблдоне"
©Reuters

Олимпийский чемпион и многократный победитель турниров "Большого шлема" Тодд Вудбридж высказался об игре казахстанки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне", передает корреспондент Vesti.kz.

Теннисная звезда в парной игре ответил на послание двукратной чемпионки "Большого шлема" Трэйси Остин, которая ранее похвалила казахстанку.

"Спасибо, Трейси, она бьет очень чисто, обладает мощной подачей и трава идеально подходит для ее игры", - отреагировал Вудбридж.

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Ранее 23-летняя казахстанка вошла в историю, а затем высказалась о своем победном выступлении. Также Рыбакина получит орден в Казахстане и отказалась от премии.

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Метки:
Уимблдон Рыбакина Елена WTA Казахстан

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