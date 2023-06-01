Опубликованы интересные факты о Рыбакиной после второй победы на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 18:48
©ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла второй матч на "Ролан Гаррос" в одиночном разряде, сообщают Vesti.kz.

Во встрече за выход в третий круг она переиграла Линду Носкову из Чехии со счетом 6:3, 6:3, а на старте турнира разобралась с другой чешской теннисисткой Брендой Фрухвиртовой.

По данным OptaAce, Рыбакина одержала свою 30-ю победу в 2023 году, обыграв Носкову - не считая Кубка Билли Джин Кинг. Больше всего за весь календарный год Рыбакина выигрывала в 2022 году - 37 раз.

Напомним, что соперницей Елены по третьему кругу Открытого чемпионата Франции стала испанка Сара Соррибес Тормо. Матч состоится 2 июня.

WTA отреагировала на победу Рыбакиной на "Ролан Гаррос"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:30
WTA
Рыбакина прокомментировала победу над соперницей из топ-50 на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 18:48
WTA
Опубликованы интересные факты о Рыбакиной после второй победы на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 17:40
WTA
WTA отреагировала на победу Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 17:10
WTA
Елена Рыбакина обновила личный рекорд на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 16:51
WTA
Определилась следующая соперница Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 16:35
WTA
Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
Сегодня , 11:27
WTA
Прямая трансляция матчей Рыбакиной и еще четырех казахстанцев на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 00:22
WTA
Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде проиграла на старте "Ролан Гаррос"
Вчера , 22:45
WTA
Казахстанка эмоционально отреагировала на сенсационную победу в матче "Ролан Гаррос"
Вчера , 21:49
WTA
Вторая ракетка Казахстана сыграет на "Ролан Гаррос" с победительницей турнира "Большого шлема"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»