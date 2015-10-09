Определилась вторая соперница Рыбакиной на турнире за 613 миллионов

Испанская теннисистка Паула Бадоса (№25) пробилась в третий круг турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Испанская теннисистка переиграла соперницу из Чехии Мари Боузкову (№46) в упорном трёхсетовом матче — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Поединок продлился три часа и три минуты. За это время Бадоса оформила восемь эйсов, допустила 13 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 18.

Боузкова ответила тремя подачами навылет, восемью двойными и двумя успешными брейками из восьми попыток.

В следующем раунде Бадосу ждёт дуэль с казахстанской звездой Еленой Рыбакиной (№5), ранее обыгравшую китаянку Чжан Шуай (№79).

Добавим, турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

