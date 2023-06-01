Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировой классификации, узнала следующую соперницу по "Ролан Гаррос". В третьем круге одиночного разряда, 2 июня, она сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо (132-я в рейтинге WTA), сообщают Vesti.kz.

Во втором раунде Тормо обыграла хорватку Петру Мартич (38-я в рейтинге WTA) - 6:4, 6:1. Встреча длилась 1 час и 30 минут. Испанка занесла в свой актив лишь 1 эйс при 4 двойных ошибках. Мартич не отметилась подачами навылет, но при этом допустила 1 двойную ошибку.

Отметим, что Рыбакина на этой стадии прошла 50-ю ракетку мира Линду Носкову из Чехии.