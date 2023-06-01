Определилась следующая соперница Рыбакиной на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 16:51
©ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировой классификации, узнала следующую соперницу по "Ролан Гаррос". В третьем круге одиночного разряда, 2 июня, она сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо (132-я в рейтинге WTA), сообщают Vesti.kz.

Во втором раунде Тормо обыграла хорватку Петру Мартич (38-я в рейтинге WTA) - 6:4, 6:1. Встреча длилась 1 час и 30 минут. Испанка занесла в свой актив лишь 1 эйс при 4 двойных ошибках. Мартич не отметилась подачами навылет, но при этом допустила 1 двойную ошибку. 

Отметим, что Рыбакина на этой стадии прошла 50-ю ракетку мира Линду Носкову из Чехии.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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