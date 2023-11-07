Определилась победительница Итогового турнира WTA и новая первая ракетка мира

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Сегодня 07:18
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Полька Ига Швентек стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), разгромив в финальном матче американку Джессику Пегулу, сообщают Vesti.kz.

Финал, прошедший в мексиканском Канкуне, завершился со счетом 6:1, 6:0 в пользу Швентек. Теннисистки провели на корте 59 минут.

За это время Швентек выполнила одну подачу навылет, девять активно выигранных мячей, шесть невынужденных и одна двойная ошибка. Пегула активно выиграла шесть мячей, допустила 23 невынужденные и одну двойную ошибку.

Таким образом, Швентек впервые в карьере стала победительницей итогового турнира WTA. В 2022 году чемпионкой стала француженка Каролин Гарсия. Благодаря победе 22-летняя Швентек обойдет белоруску Арину Соболенко в мировом рейтинге и завершит год первой ракеткой мира.

Кроме того, Швентек выиграла турнир, уступив соперницам 20 геймов. Она побила рекорд бельгийки Жюстин Энен (34 гейма), установленный в 2007 году.

На Итоговом турнире полька заработала более трех миллионов долларов призовых, Пегула - более полутора миллионов. Счет личных встреч между теннисистками стал 6-3 в пользу Швентек.

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Добавим, что на турнире впервые в карьере участвовала представительница Казахстана - Елена Рыбакина, которая не смогла выйти в плей-офф.

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