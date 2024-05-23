Определилась первая соперница Рыбакиной на Ролан Гаррос

Казахстанские теннисистки узнали первых соперников на Ролан Гаррос-2024. Матчи основных сеток будут проходить с 26 мая по 9 июня, передают Vesti.kz.
В основной сетке одиночных турниров у женщин выступят Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.
Рыбакина начнет свой путь против бельгийки Грет Миннен, а Путинцева сыграет с американкой Слоан Стивенс.
При этом Рыбакина оказалась в половине с белорусской Ариной Соболенко, в полуфинале они могут выйти друг на друга. А в потенциальном четвертьфинале Елена может встретиться с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
В прошлом году Ролан Гаррос в одиночке выиграла Ига Швентек из Польши.
Четыре казахстанца начинают путь на Ролан Гаррос. Перед ними стоит сложная задача
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