Определилась первая соперница Рыбакиной на Ролан Гаррос

Казахстанские теннисистки узнали первых соперников на Ролан Гаррос-2024. Матчи основных сеток будут проходить с 26 мая по 9 июня, передают Vesti.kz.

Продолжение 1. Стали известны первые соперники Бублика и Шевченко на Ролан Гаррос

В основной сетке одиночных турниров у женщин выступят Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

Рыбакина начнет свой путь против бельгийки Грет Миннен, а Путинцева сыграет с американкой Слоан Стивенс.

При этом Рыбакина оказалась в половине с белорусской Ариной Соболенко, в полуфинале они могут выйти друг на друга. А в потенциальном четвертьфинале Елена может встретиться с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

В прошлом году Ролан Гаррос в одиночке выиграла Ига Швентек из Польши.

Четыре казахстанца начинают путь на Ролан Гаррос. Перед ними стоит сложная задача